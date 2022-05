Der 17. Mai ist für die Heidelberger ein Tag, der mit schrecklichen Erinnerungen verbunden ist: Die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten jährte sich am Dienstag zum 89. Mal. Für das Germanistische Seminar ein Grund, an diesem Datum all den Autoren ein Denkmal zu setzen, deren Werke im Dritten Reich verbrannt wurden. Im Rahmen einer Gedenkstunde haben die Veranstalter rund 100 Gäste

...