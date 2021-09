Lernen mit viel Bewegung: Unterricht im Begeisterhaus

Heidelberg. Drei Schulen gibt es bereits in Heidelberg, in denen genauso viel und gut Englisch wie Deutsch gesprochen wird. Die Plätze sind in der Stadt der internationalen Wissenschaftler sehr gefragt. Nun kommt eine weitere Einrichtung hinzu – und die beiden Klassen, mit denen gestartet wird, sind schon voll besetzt. Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) eröffnet in seinem Begeisterhaus auf der Konversionsfläche Patton-Barracks eine Internationale Schule. Möglich macht das auch die Großspende von MLP-Mitgründer Manfred Lautenschläger. Er schiebt die Privatschule mit 300 000 Euro an.

„Am Samstag ist Einschulung der Erstklässler“: DAI-Direktor Jakob Köllhofer steht die Freude deutlich ins Gesicht geschrieben. Seit Montag sind die etwas älteren – wie alle anderen Schüler in Baden-Württemberg – nach der Sommerpause zum ersten Unterrichtstag erschienen. Am Samstag gibt es eine kleine offizielle Feier.

Die DAI-Schule ist eine bilinguale Gemeinschaftsschule, die zunächst bis Klasse 10 konzipiert ist. Der Bildungsplan Baden-Württembergs wird genauso erfüllt wie das Cambridge Curriculum. 200 Kinder besuchen die drei bilingualen DAI-Kindergärten, im nächsten Jahr kommen weitere 65 Mädchen und Jungen und der vierte Kindergarten hinzu. Seit 2001 gibt es sie. „Nach 9/11, den Anschlägen in New York, ist das DAI zum Schrein des Mitgefühls geworden“, erinnert sich Köllhofer an die vielen Blumen und Kerzen, die vor dem Haus in der Sofienstraße abgelegt worden waren.“

Erster Kindergarten 2001

Nach der ersten Fassungslosigkeit habe man überlegt, was man dieser Gewalt folgen lassen könnte. „Wir gründeten eine Kita.“ Auch damals, vor zwanzig Jahren, half Mäzen Lautenschläger der neuen Einrichtung finanziell an den Start. Inzwischen sind die „DAI-Kinder“ schulreif – die Idee, eine Grundschule zu gründen, war schnell entwickelt. Es soll deutschlandweit die erste Schule sein, die von einer Kultureinrichtung gegründet wird.

Als ihm von dem neuen Projekt und dem pädagogischen Konzept erzählt wurde, „war ich sofort dabei“, bestätigt Lautenschläger. Der 82-Jährige, Zeit seines Lebens ein begeisterter Sportler, verweist darauf, dass ein Viertel der Kinder aktuell krankhaft übergewichtig ist – auch, weil sie sich zu wenig bewegen. In der DAI-Schule soll das anders sein. Dafür sorgt schon Berater Klaus Roth, ein Experte für motorisches Lernen. Mit seiner 1998 gegründeten „Ballschule“ hat der langjährige Direktor des Instituts für Sportwissenschaften der Uni Heidelberg dafür gesorgt, dass bundesweit jährlich rund 12 000 Kinder spielerisch ihre motorischen – und kognitiven – Fähigkeiten weiterentwickeln.

In der neuen Ganztagsschule soll außerdem das Konzept des „Deeper Learning („authentisches Arbeiten“) verfolgt werden. Anne Sliwka, Professorin und Bildungswissenschaftlerin an der Uni Heidelberg, hat das DAI bei der Schulgründung beraten, berichtet Ingrid Stolz, stellvertretende Direktorin des DAI und verantwortlich für das Bildungsprogramm: Statt Kompetenzen zu fördern soll wieder mehr Wissen vermittelt werden, beschreibt sie.

„Es ist gut und schön zu wissen, wo man etwas nachschlagen kann. Aber niemand möchte einen Piloten oder einen Chirurgen, der erst einmal bei Google guckt, bevor er seine Arbeit macht“, unterstreicht Köllhofer. „Social, Emotional and Ethical Learning“ (SEE-Programm) heißt die Pädagogik der Emory University in Atlanta/Georgia, mit der das DAI ebenfalls zusammenarbeitet. Bekannt ist Emory unter anderem wegen der Unterstützung des Dalai Lama.

Die „Begeister-Schule“ ist eine Privatschule. Bezahlt werden muss monatlich das in Baden-Württemberg erlaubte Schulgeld – es darf höchstens 160 Euro betragen – plus 360 Euro für besondere Leistungen, die die DAI-Schule verspricht, und die über das Angebot anderer hinausgehen.

Zweisprachigkeit fasziniert

Die Zweisprachigkeit schon der Kleinsten begeistert Lautenschläger: Er musste sich Englisch weitgehend selbst mit Lernheften beibringen und trampte im Alter von 17 Jahren nach Großbritannien zur Brieffreundin, wie er schmunzelnd erzählt: „Dort habe ich dann 14 Tage verlängert“ – nicht nur, um die Sprache zu vertiefen. Wenn die Familie heute im Ausland unterwegs sei, könne er die Englisch-Kommunikation getrost dem neunjährigen Enkel überlassen: Der besucht ebenfalls eine bilinguale Schule.