Leitplanke bohrt sich in Auto - Verkehrsunfall mit Totalschaden

Heidelberg. Ein 20-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen in der Straße Am Götzenberg von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Leitplanke kollidiert, die sich in das Innere des Autos bohrte. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 20-Jährige vermutlich zu schnell bergabwärts. Die Leitplanke verletzte den Fahrer nicht. Die Feuerwehr musste jedoch das Fahrzeug aus der Leitplane herausschneiden. Zudem ergab sich bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,24 Promille. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von 30000 Euro. Da für ihn als Fahrer unter 21 Jahren ein Alkoholverbot gilt, wird der Unfall möglicherweise auch führerscheinrechtliche Konsequenzen haben.

