Leidenschaftlich

Das WinterVarieté in Heidelberg am Tiergartenbad ist bekannt für seine emotionale Dinnershow, die mit zahlreichen Höhepunkten das Publikum in seinen Bann zieht. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause haben die Veranstalter Florian Keutel, und Riadh Bourkhis die Showarena unter dem Motto „This is Passion“ nun wieder aufgebaut und mit Leben gefüllt. Bei der ausverkauften Premiere erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ShowArena rund dreieinhalb Stunden lang visuelle und lukullische Genüsse auf höchstem Niveau. Als humorvoller Gastgeber moderierte Sebastian Rosenbaum mit witzigen Sprüchen und verblüffenden Zaubertricks.

Atemberaubende Akrobatik

Das stilvolle Rahmenprogramm, bei dem 23 hochkarätige internationale Künstlerinnen und Künstler für Furore sorgen, fasziniert mit purer Leidenschaft, Spannungsmomenten und Nervenkitzel. Die spanische Sängerin Ruth Calixta eröffnet den Abend mit ihrer kraftvollen Stimme. Die Künstlerin wechselt scheinbar mühelos von einem Genre zum anderen und lässt ihre Persönlichkeit in jedes einzelne Lied einfließen.

Reservierung Das „WinterVarieté“ am Heidelberger Tiergartenpark wird veranstaltet von Florian Keutel und Riadh Bourkhis. Die rund dreieinhalbstündige Dinnershow in der eleganten Showarena findet nach einer zweijährigen Coronapause wieder statt. Vorstellungen gibt es bis einschließlich 7. Januar 20 Premiere hatte das „WinterVarieté“ im Jahr 2015 im „Automuseum Carl Benz“ in Ladenburg. Informationen und Tickets unter www.winter-variete-heidelberg.de cap

Begleitet wird sie von Tänzern und Tänzerinnen des glamourösen Vegas Showballets, die, wie Calixta, an dem Abend, mehrfach mit ausgefeilten Tanzshows begeistern. Das Ensemble besticht mit einer perfekten Performance, Ausstrahlung und ausgefallenen Kostümen. Zudem bilden die Darbietungen stets einen kurzweiligen Übergang von einem Act zum nächsten.

Wenn Serafima Novitskaya ihrer Violine zarte Töne und dramatische Klänge entlockt, lauschen die Besucherinnen und Besucher gebannt. Die Musikerin verzaubert mit Balladen, Rock und Pop und Starappeal.

Der Strapatenkünstler Marco Noury, der bei seinem knappen Kostümen auf Glitzer setzt, beweist bei seinem Luftakrobatikauftritt Körperspannung und Grazie. Akrobatik in schwindelerregender Höhe serviert auch das Duo Nostalgia: Elena und Vadym Nostalgia präsentieren am Trapez eine zauberhafte Liebesgeschichte, die zum Träumen einlädt. Zudem zeigen sie bei einer anderen Nummer, dass sie innerhalb von Sekunden ihre Kostüme wechseln können.

Um Geschwindigkeit, aber auch Adrenalin geht es beim Duo Aurum. Die gelenkigen Rollstuhlakrobaten Andrii Balashov und Uliana Khavrona bringen Figuren auf die Bühne, bei denen beim Zuschauen der Atem stockt. Die Akrobatin entpuppt sich zudem als Meisterin am Hula Hoop-Reifen. Zuweilen lässt sie mehrere Ringe um ihren zierlichen Körper schwingen.

Herzhaftes Lachen ist vorprogrammiert, wenn Niels Weberling alias „Herr Niels“ die Bühne betritt. Clownerie und Pantomime, aber auch Körperbeherrschung und Witz gehören zu seinen Stärken. Die Robot Kontorsion-Performance von Tumar KR ist einzigartig – und besticht durch ihre Originalität während Stephen O’Regan als Laser Man zu elektronischer Musik einen packenden Farben- und Lichtertanz kreiert. Hinter Silver-Power stecken Anita Füzy und Krisztian Kranitz: Das Duo mit der silbrig-schimmernden Haut überrascht mit einem eleganten und atemberaubenden Aufritt in Kontorsion und Äquilibristik.

Zwischen den Showblöcken tischt das Gastroteam, das Bourkhis leitet, ein klassisches oder vegetarisches Menü auf. Köstlichkeiten wie Hokkaido-Kürbissuppe, Ananas-Mango-Chutney über gebratene Brust vom Schwarzfederhuhn lassen die Geschmacksnerven jubeln. Das himmlische Dessert, das unter anderem einen Joghurt-Hafer-Crumble, in Szene setzt, bildet den süßen Abschluss des Dinners und das ideale Pendent zum fulminanten Showfinale. Nach dem Finale gibt es stehend Ovationen.

„Man hat es gesehen, das war Passion“, sagt Produzent Keutel erfreut. Standing Ovations nach einer Premiere, bei der sehr häufig geladene Gäste dabei sind, sei keine Selbstverständlichkeit. Besonders in den aktuellen Zeiten mit Personalmangel in der Gastronomie sei man sehr stolz darauf, es hingekriegt zu haben.

Vorverkauf läuft gut

Die Verkaufszahlen von 2019 seien eingeholt worden. „Und das, obwohl wir erst seit Juli im Verkauf sind. Es ist für uns eine sehr überraschende und sehr positive Rückmeldung.“ Restkarten seien für die Veranstaltung, die bis zum 7. Januar läuft, noch erhältlich, sagt Keutel. „Aber man sollte sich ranhalten, da wir schon sehr gut ausgebucht sind.“

Unter den Gästen ist auch die TV-Persönlichkeit Manuel Flickinger. „Das ganze Programm war sehr vielfältig, sehr bunt und atemberaubend“, schwärmt der 34-jährige Limburgerhöfer. „Ich empfand getreu nach dem Motto ,This is Passion’ wirklich pure Leidenschaft beim Zuschauen. Die Tanznummern und die Akrobatik waren sensationell. Davon werde ich noch lange zehren.“