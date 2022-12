„Lebenswerk liegt in Schutt und Asche“

Gleich zu mehreren Bränden ist es am Weihnachtswochenende in der Region gekommen. Dabei entstand Schaden in einer Bäckerei in Millionenhöhe. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Walldorf brannte am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages eine Produktionshalle der Bäckerei Rutz in der Altrottstraße völlig nieder. Der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro. Rund 150 Feuerwehrleute und 13 Helfer vom Technischen Hilfswerk waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache.

„Es ist ein Lebenswerk, das einfach in Schutt und Asche liegt. Nachdem die Nacht eine Katastrophe war und aller Lebensmut irgendwo weg war, sind wir gerade dabei, uns wieder ein bisschen zu sortieren“, sagte Eugen Rutz, Seniorchef der gleichnamigen Großbäckerei, einem Mitarbeiter vor Ort. Alle seien derzeit damit beschäftigt, eine Möglichkeit zu finden, wie es weitergeht. Neue Büros habe Rutz bereits gefunden. „Jetzt geht es darum, eine Halle zu finden. Wir sind gerade dabei zu organisieren, dass wir nun erstmal von einem befreundeten Kollegen Backwaren geliefert bekommen, damit wir unsere Geschäft einigermaßen aufrechterhalten können“, erklärt Rutz. Da die Firma versichert sei, seien die Arbeitsplätze nicht gefährdet. Auch die Filialen blieben „hoffentlich“ alle geöffnet.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Feuerwehr Schon wieder Feuer im Sägewerk Mehr erfahren Blaulicht Brennende Gartenhütte in Heidelberg Mehr erfahren

Ebenfalls in einer Firma brannte es am Sonntag in der Straße Im Bosseldorn in Heidelberg-Rohrbach. In einem Ausstellungsraum kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Ausbruch eines Feuers. Den 46 Feuerwehrleuten gelang es, eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Firmengebäude zu verhindern und das Feuer zu löschen. Der Schaden beträgt über 100 000 Euro.

In Wiesloch haben Flamme eine Garage vollständig zerstört. Laut Polizei ist aus unbekannter Ursache in Baiertal in der Straße Am Angelbach am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 18 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine niedrige fünfstellige Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. red