Lebensretter aus der Metropolregion im Einsatz

Rhein-Neckar. Seit dem gestrigen Dienstag sind insgesamt 51 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterwegs in die Türkei. Das bestätigte der Sprecher des THW-Landesverbands, Michael Walsdorf, dieser Redaktion auf Anfrage. Der Auftrag des Teams: Menschen aus den Trümmern, die mehrere schwere Erdbeben dort hinterlassen haben, zu bergen.

Im Einsatz sind die speziell ausgebildeten Experten der Einheit SEEBA (Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland). Die Helferinnen und Helfer kommen unter anderem aus den südhessischen Ortsverbänden Viernheim und Bensheim sowie aus Speyer, Landau, Mainz und dem rheinhessischen Wörrstadt. Aus Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis hat das THW keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einsatz geschickt.

Vortreffen in Rüsselsheim

THW-Einsatzkräfte kontrollieren die Hundeboxen. © THW/Kai-Uwe Wärner

Nachdem die türkische Regierung ein offizielles Hilfeersuchen an die Bundesregierung gestellt hatte, sind die Vorbereitungen noch am Abend des Unglückstags mit großem Tempo angelaufen. Bereits am Montagabend trafen sich die 51 Einsatzkräfte in Rüsselsheim zur Vorbesprechung. Dort wurden erste Details des Einsatzes abgestimmt. Am Dienstag um die Mittagszeit ging ein Flugzeug vom Flughafen Köln/Bonn in die türkische Stadt Adana. Diese Stadt liegt im Südosten des Landes, am Rande des Erdbebengebiets in der Grenzregion der Türkei und Syrien und etwa 200 Kilometer entfernt vom Epizentrum des Bebens in Kahramanmaras.

Vor Ort werde die Einheit dann vermutlich an diesem Mittwoch ihr Einsatzgebiet zugewiesen bekommen, erläutert THW-Sprecher Michael Walsdorf das weitere krisenerprobte Procedere. Und nachdem der Einsatz mit den lokalen Ansprechpartnern vor Ort genau abgestimmt ist, beginne die Arbeit. Dies wird voraussichtlich ab Mittwochnachmittag der Fall sein.

Die Schnell-Einsatz-Einheit hat auch vier Rettungshunde dabei, die Überlebende in den Trümmern aufspüren können. Außerdem transportiert das THW 16 Tonnen Material. Darunter ist vor allem schweres Rettungsgerät wie Betonkettensägen, Kernbohrgeräte, die Löcher für Sonden in den Beton bohren, Ortungsgeräte und Stromgeneratoren.

Zeltheizungen dabei

Hinzu kommt jede Menge medizinische Ausstattung für die Erstversorgung der Verletzten. Und nicht zuletzt hat die Truppe Camping- und Logistik-Ausstattung sowie Verpflegung dabei. Da im Katastrophengebiet aktuell Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen, haben die THW-Helfer auch Zeltheizungen im Gepäck. „Wir müssen auf jeden Fall autark sein“, sagt Walsdorf.

Das Einsatzgebiet werde übrigens ausschließlich in der Türkei liegen, betont Walsdorf. Es gebe aktuell kein Hilfeersuchen an die Bundesrepublik Deutschland aus Syrien. Deshalb werde man auch nicht die Staatsgrenzen überschreiten und definitiv nur in der Türkei aktiv sein.

Angelegt ist der Einsatz zunächst für zehn Tage. Solange werden auch die Vorräte reichen. Sollte der Einsatz indessen verlängert werden, dann werde das Team ausgetauscht und durch frische Hilfskräfte vor Ort ersetzt.