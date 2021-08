Lebensmittel ungekühlt transportiert

Heidelberg. Bei einer Kleintransporterkontrolle hat die Polizei am Mittwochmorgen einen Hähnchenwagen aus dem Verkehr gezogen. Nach Polizeiangabe hielten die Beamten den Wagen in der Schlierbacher Landstraße an. Bei der Kontrolle des Transporters stellten sie fest, dass der TÜV des Wagens bereits seit Mai abgelaufen ist. Auch am Fahrzeug fanden die Polizisten einige Mängel, wie beispielsweise eine völlig durchgerostete Vorderachse. Das Fahrzeug wurde deshalb als verkehrsunsicher eingestuft.

Hygienische Mängel

Bei der Kontrolle des Lade- und Verkaufsraum im Hähnchenwagen stießen die Beamten außerdem auf viele hygienische Mängel. Der Fahrer lagerte Hähnchenschenkel und -spieße sowie Salate ungekühlt in Kartons auf dem Boden des Fahrzeuges. Bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie Hähnchenfleisch stelle diese Unterbrechung der Kühlkette eine große gesundheitliche Gefahr beim Verzehr der Speisen dar, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Polizei. Die Ladung des Hähnchenwagens war vom Fahrer nicht ausreichend gesichert worden.

Die Polizisten untersagten dem Transport die Weiterfahrt. Insgesamt stellten die Beamten 34 Mängelpunkte an dem Wagen fest. Der Hähnchenwagen wurde noch am selben Tag beim TÜV Service Center in Heidelberg entstempelt und außer Betrieb genommen.

Es folgte eine weitere Kontrolle des Hähnchenwagens durch die Lebensmittelkontrolleure des Bürger- und Ordnungsamtes Heidelberg. Dabei stellten die Mitarbeiter fest, dass die im Fahrzeug transportierte Ware nicht mehr für den Verzehr geeignet sei. Die Lebensmittel mussten deshalb weggeworfen werden.

