Lebensgefährlich verletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall in Heidelberg

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg-Pfaffengrund ist ein 76-jähriger Fahrradfahrer am Freitagvormittag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 78-jähriger Autofahrer gegen 11 Uhr von der Hugo-Stotz-Straße nach rechts auf die Eppelheimer Straße in Richtung Eppelheim und übersah dabei den 76-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem linken Radweg in Richtung Henkel-Teroson-Straße unterwegs war.

Nach seiner notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle wurde der 76-Jährige mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist gering.

Die Eppelheimer Straße war zwischen Henkel-Teroson-Straße und Kurpfalzring in Richtung Eppelheim bis etwa 13.30 Uhr gesperrt.

Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/174-4111 zu melden.