Lebende Vogelspinne in Tattoostudio geworfen - Zeugen gesucht

Heidelberg. Einen Plastikbeutel mit einer lebendigen Vogelspinne und lebenden Insekten hat eine bislang unbekannte Person am Mittwochnachmittag in ein Tattoostudio in Heidelberg geworfen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Betreiber dies erst, nachdem die Spinne und die zahlreichen Futterinsekten begannen in seinem Studio munter herumzukrabbeln.

Er entledigte sich der Insekten, die Bombardierspinne konnte durch die Tierrettung lebendig eingefangen und wohlbehalten in das Reptilium nach Landau gebracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/991700 bei der Polizei zu melden.