Heidelberg/Wiesloch. „Demenz“ und „Bauchspeicheldrüsenkrebs“: zwei niederschmetternde Diagnosen, die zunehmend häufiger gestellt werden. Die Manfred Lautenschläger-Stiftung hat am Dienstag in Wiesloch bekanntgegeben, dass sie zwei Forschungsprojekte der Heidelberger Uniklinik mit jeweils einer Million Euro fördert, die sich diesen beiden Krankheiten widmen.

Demenz Unter Demenz versteht man eine bestehende oder fortschreitende Beeinträchtigung des Gedächtnisses oder der Gehirnleistung. Eine Demenz ist mehr als der Verlust der geistigen Fähigkeiten. Auch die Wahrnehmung und das Erleben der Kranken ist beeinträchtigt. Dinge besitzen oft ganz andere Bedeutung als in der Welt der Gesunden. Die vaskulär bedingte Demenz und die Alzheimer-Krankheit sind die häufigsten Demenzformen. Sie betreffen bis zu 90 Prozent der Demenzpatienten. Das Absterben von Nervenzellen im Gehirn beeinflusst geistige Fähigkeiten, es kommt zu Gedächtnis- und Orientierungsproblemen. Auch die Persönlichkeit und das Verhalten ändern sich im Verlauf der Erkrankung, dazu gehören aggressives und depressives Verhalten, Ess- und Schlafstörungen. Es gibt Möglichkeiten, die Erkrankung und ihre Symptome zu behandeln, heilbar ist sie jedoch nicht. miro

AdUnit urban-intext1

„Das Thema Demenz gehört zu den dringlichsten gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Problemen unserer Zeit. Bis 2050 rechnen wir mit etwa drei Millionen an Demenz erkrankten Menschen in Deutschland“, begründet Mäzen Lautenschläger das Engagement. Und: „Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine verheerende Erkrankung mit einer äußerst schlechten Prognose. Die Zahl der Todesfälle durch Bauchspeicheldrüsenkrebs stieg in den letzten Jahrzehnten stetig an. Ich freue mich sehr, mit der Stiftung hochkarätige Forschungsprojekte am Universitätsklinikum Heidelberg unterstützen zu können.“

Die renommierten Experten Hannah Monyer und Wolfgang Wick (Neurologie) sowie Markus Büchler und Dirk Jäger (Onkologie) können mit dem Geld weitere Grundlagenforschung mit möglichen Ansätzen zur Früherkennung finanzieren.

„Mit Unterstützung der Manfred Lautenschläger-Stiftung können die Forscher weitere Erkenntnisse gewinnen, die für eine erfolgreiche Behandlung schwer erkrankter Menschen grundlegend sind“, bedankt sich Ingo Autenrieth, Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums. „Heidelberg gehört mit dem Universitätsklinikum, den universitären und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu den bedeutendsten Wissenschaftsstandorten in Deutschland.

AdUnit urban-intext2

Von den hier gewonnenen Erkenntnissen im Bereich der Lebenswissenschaften profitieren Menschen weit über die Region hinaus. Dies ist auch ein Verdienst großzügiger Forschungsförderung durch Stiftungen und Mäzene“, betont Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

Die präklinischen Forschungsarbeiten zu Alzheimer stehen unter Federführung von Monyer, Ärztliche Direktorin der Abteilung für Klinische Neurobiologie – einer Brückenabteilung, die an der Medizinischen Fakultät, der Universität und dem Deutschen Krebsforschungszentrum angesiedelt ist. Martin Bendszus, Ärztlicher Direktor der Abteilung Neuroradiologie und Wolfgang Wick, Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeine Neurologie der Neurologischen Klinik, leiten Untersuchungen zu Biomarkern für frühe Phasen von Demenzen. Die Forscher gehen davon aus, dass der frühe Zeitpunkt der Entdeckung einer Alzheimer-Krankheit entscheidend ist. Den Schlüssel zur Entwicklung eines Frühtests sehen sie in leichten Gedächntnisverlusten, die auf Zellbasis analysiert werden.

AdUnit urban-intext3

Lautenschläger erkrankte 1980 als 41-Jähriger an Bauchspeicheldrüsenkrebs – und hatte Glück. Denn auch heute leben nur neun Prozent der Patienten fünf Jahre nach der Diagnosestellung noch. 19 000 Todesfälle fordert der äußerst aggressive Krebs jährlich.