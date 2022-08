Lauras Leidenschaft für Mangas

Auf dem Tisch liegt ein Buchband, es warten Macarons, eine Tasse Kaffee steht daneben. Umringt wird das Szenario von frischen Rosen und Efeu. Eine Szene, in der man sich sofort wohlfühlt, sich niederlassen, das Buch aufklappen und loslesen möchte. Davon gibt es auf dem Instagram-Kanal von Laura Wrede unzählige. Als @_mangahana_ teilt sie ihre Liebe zu Mangas. Doch wie kommt eine Heidelbergerin eigentlich zu den japanischen Kultcomics?

Wie lese ich Mangas? Laura Sophia Wrede wurde 1993 in Leimen geboren. Heute lebt sie mit ihrem Mann und Sohn in Heidelberg. Sie macht eine Ausbildung zur Buchhändlerin in einer Fachbuchhandlung. Ihren Instagram-Kanal @_mangahana_ hat sie im Januar 2021 eröffnet. Nach eigenen Angaben liest sie etwa zwei Stunden pro Tag Mangas. Manga ist der japanische Begriff für Comics. Sie sind meist in Schwarz-Weiß gehalten und werden entsprechend der traditionellen japanischen Leserichtung von „hinten" nach „vorne" und von rechts nach links gelesen.

Für Laura war das logisch. „Comics mochte ich schon immer“, erklärt die 28-Jährige im Gespräch. „Ich lese auch immer noch gerne das ,Lustige Taschenbuch’“. Bei dem Videocall sitzt sie in ihrer Wohnung, hinter ihr Wände voller Buchrücken. „Ich bin jemand, der gern Papier mag.“

Das gilt nicht nur für ihre Leselust. Notizen und Briefe verfasst sie mit einem Füller, das Erste, was sie morgens sieht, sind ihre Regale voller Bücher. Ihre Mangas stehen dort inzwischen in zwei Reihen. Manche leiht sie aus, doch lieb gewonnene Ausgaben und Reihen möchte sie besitzen. „Bei Mangas habe ich schon eine Sammelleidenschaft, das ist ein bisschen wie mein Schatz“, erklärt sie mit sanfter Stimme. Bei normalen Büchern dürfe auch schon mal ein Glas Saft nebenan umfallen, bei Mangas sei das undenkbar.

Von der Küche in die Buchhandlung

Ursprünglich ist Laura gelernte Köchin, arbeitet nach der Ausbildung in einem Restaurant. Laura wird schwanger, bekommt einen Sohn. „Nach der Babypause wollte ich nicht zurück in die Gastronomie – der Stress und Druck passen nicht zu meinem Wesen. “ Wer einmal in einer professionellen Küche über den Tellerrand geschaut hat, weiß, was dort für ein Ton herrschen kann.

Sie arbeitet während der Elternzeit als Packerin in einer Buchhandlung. Ihre Chefin fragte sie bald, ob sie nicht lieber eine Ausbildung bei ihr absolvieren will. Eine glückliche Fügung. Heute sagt sie, Buchhändlerin sei definitiv ihr Traumberuf.

Dort kommt sie auch zum ersten Mal mit Mangas in Berührung. „Kolleginnen haben mich reingezogen“, erzählt sie „und mir mein erstes Buch – ‚Devils Line‘ – ausgeliehen“.

Liebesgeschichten und Thriller

Viele teilen Vorurteile für diese Art der Literatur: Mangas sind nur was für Kinder, oder es geht nur um Sex. Beides kann Laura Wrede mit einem Lachen verneinen. Für sie öffnet sich ein völlig neues Universum. Sie fängt an, Japanisch zu lernen, beide Leidenschaften beflügeln sich. Noch, wirft sie aber ein, liest sie die Ausgaben in deutscher oder englischer Sprache. Die Jugendsprache der Comics ist schwerer zu verstehen, wird weniger in Lehrbüchern vermittelt. „Es ist aber mein Ziel, Mangas original auf Japanisch lesen zu können.“

Das Lesen ist eine Flucht aus dieser, hinein in eine andere Welt. „Für jede und jeden ist eine Geschichte dabei“, versucht sie, die Faszination für diese Gattung zu erklären. Von Liebes-Romanzen über Fantasy hin zu Thrillern.

Es gibt etwa das Genre Shojo, das sich explizit an heranwachsende Mädchen richtet oder Shonen Ai (auch Boys Love genannt), in dem romantische Geschichten zwischen Männern im Fokus stehen – und hauptsächlich von Frauen gelesen werden.

Für Laura darf es gerne actionreich sein. Oder melancholisch-düster. Freut sie sich auf eine Fortsetzung, lässt sie schon mal alles stehen und liegen und liest im Gehen – entsprechend der traditionellen japanischen Leserichtung von „hinten“ nach „vorne“.

„Sonst gibt es ein spezielles Ritual. Ich bringe meinen Sohn ins Bett, räume die Küche auf, koche Tee. Das Lesen wird zelebriert – und das Handy in dieser Zeit ignoriert.“ In einer guten Woche verschlingt sie dabei auch schon mal 13, 14 Bände. „Nach einem Arbeitstag schaffe ich aber höchstens einen“, wirft sie fast wehmütig ein.

„Es gibt keine Vorurteile“

Am 16. Januar 2021 beschließt sie, ihre Leidenschaft zu teilen. An jenem Samstag setzt sie ihren ersten Instagram-Post ab. „Anfangs“, erklärt sie, „hatte ich Angst vor Hatern im Internet.“ Doch ihre Sorge bleibt unbegründet. „Das Schöne an der Community ist, dass jeder angenommen wird; es gibt keine Vorurteile.“

Die Idee zu ihrem Instagram-Name _mangahana_ hatte ihre Schwester: Hana bedeutet „Blume“ auf Japanisch. Und die zieht sich durch ihren Feed (ihre Bilder-Seite auf der Plattform). „Das Fotografieren ist der Teil, der mir jetzt am meisten Spaß bereitet. Ich habe inzwischen meine eigene Art gefunden.“ Ihre Bildsprache ist verspielt, auf den Instagramposts sind nie nur die Bücher zu sehen. Stattdessen werden liebevoll Blüten, Accessoires wie Tücher und Teegeschirr oder Gebäck drapiert. Rund 20 Minuten braucht sie dafür. Bis der ganze Post inklusive ihrer Rezension fertig ist, hat sie etwa eine Stunde daran gearbeitet.

Als Manga-Influencerin würde sie sich selbst nicht bezeichnen. „Ich schreibe einfach nur über Sachen, die mir gefallen.“ Geinfluenced, also beeinflusst, hat sie aber schon mal eine der wichtigsten Personen in ihrem Leben. Ihr sechsjähriger Sohn liest auch gerne Mangas.