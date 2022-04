Heidelberg. Eine Radfahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei touchierte auf der Speyrer Straße ein zu nah vorbeifahrender Lastwagen die 56-Jährige, wodurch diese stürzte. Die Frau musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden

