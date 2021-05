Laptops für Schüler

Heidelberg. Große Freude an der Gregor-Mendel-Realschule in Kirchheim: Am Freitag hat Barbara Marguerre die ersten gespendeten Laptops an Schulleiterin Anja Rauh übergeben. Das gab die Stadt Heidelberg am Freitag bekannt. Möglich gemacht wurde dies durch eine Spende der Familie des Heidelberger Unternehmers Wolfgang Marguerre über 500 000 Euro. Die Stadt konnte damit 350 Laptops anschaffen, die an Schüler aus Familien mit besonderen Bedarfen in der Corona-Pandemie gehen sollen. Die Laptops werden derzeit an 16 Heidelberger Schulen ausgeliefert.

Barbara Marguerre, Ehefrau von Wolfgang Marguerre, betonte: „Wer zu Hause über keinen Computer, Laptop oder Tablet verfügt, den stellt Fernlernen und Homeschooling vor immense Herausforderungen. Gleiche Bildungschancen dürfen aber nicht vom Portemonnaie abhängen. Deshalb unterstützen wir gerne die Heidelberger Schulen dabei, damit alle Schülerinnen und Schüler auch in der Pandemie gute Lernbedingungen haben.“ her