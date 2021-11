Lange Impfnacht in HNO-Praxis

Heidelberg. Innerhalb von nur fünf Stunden ausgebucht waren die von der Heidelberger HNO-Praxis Horn/Choudhry ins Leben gerufenen „Lange Nächte des Impfens“ am 22. und 30. November mit über 600 angebotenen Impfterminen. Wie die Praxis weiter informiert, soll aufgrund der großen Nachfrage und des Bedarfs an Impfungen eine weitere Impfnacht am Donnerstag. 2. Dezember, von 18 bis 24 Uhr in der Uferstraße 8a („HNO am Neckar“) folgen.

Außerdem bietet die Praxis am Sonntag, 12. Dezember, einen weiteren Impf-Termin an – das „Adventsimpfen“. Für die Booster-Impfung, aber auch für Erst- und Zweitimpfungen stehen mRNA-Impfstoffe zur Verfügung, schreibt die Praxis.

Mitzubringen sind Impfpass, Versichertenkarte, Ausweis und bei Erst- und Zweitimpfungen Aufklärungs- und Anamnesebögen. Termine können online auf der Homepage der Praxis (hno-hd.de) vereinbart werden. Von Anrufen bittet die Praxis abzusehen, damit die Leitungen nicht für Patienten mit akuten Erkrankungen belegt sind. Die Online-Terminvereinbarung werde im Laufe des Montags, 29. November, freigeschaltet, heißt es.