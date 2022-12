Lange Einkaufsnacht in Heidelberg

Heidelberg. Stimmungsvoll einkaufen in der adventlich geschmückten Innenstadt: Am Samstag haben viele die „Lange Einkaufsnacht“ in der Heidelberger Innenstadt genutzt, um ohne Zeitdruck nach Geschenken zu schauen. Bis 22 Uhr öffneten die Einzelhändler ihre Läden. Dazu hatten sie sich einige Aktionen einfallen lassen. Organisiert hatte das der Citymarketingverein Pro Heidelberg. „Wünsche und Worte zum Entdecken“ hinterließen in den Seitenstraßen Heidelberger Autorinnen und Autoren. 15 Geschäfte beteiligten sich an dieser Aktion, in der es Zitate der Literaturschaffenden auf Aufklebern gab. Hatte man zehn unterschiedliche Aufkleber, konnte man die gegen einen „Danke-Schein“ eintauschen – einem Gutschein zur Unterstützung des lokalen Handels, der zusätzlich aufgewertet werden konnte.

