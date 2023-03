Landwirte und Winzer protestieren in Heidelberg: Wenn die Erdgasleitung durchs eigene Grundstück verläuft

Heidelberg. „Wir wehren uns“ steht auf dem selbstgemalten Transparent – und das hinzugefügte Wort „Gasleitung“ ist durchgestrichen. Auf weißem Baumwoll-Leinen sind die Buchstaben geschrieben. „Die Transparente sind zum Teil schon zwanzig Jahre alt“, bestätigt Larissa Winter-Horn. So alt sind die Pläne, im Süden Heidelbergs eine Trasse anzulegen – mitten durch die alte Kulturlandschaft der Weinberge, aber auch durch Felder in der Ebene zwischen Mannheim und dem Kraichgau.

Geplante Erdgasleitung Die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) soll die Versorgung mit Wärme und Strom sicherstellen.

Die Stadträtin der „Heidelberger“ spricht für die Organisationen, die an diesem Nachmittag zum Protest gegen die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) aufgerufen haben: Der Obst- und Gartenbauverein, der Verein Punker und der Stadtteilverein Rohrbach. Aber Winter-Horn spricht auch für die vielen betroffenen Winzer und Landwirte. Viele von ihnen sind am Montagnachmittag zum Marlene-Dietrich-Platz in der Südstadt gekommen, manche mit ihren Arbeitsgeräten: Rund ein Dutzend Traktoren und Weinberg-Trecker stehen am Rande des Platzes. Die Erdgasleitung, die später für den Transport von Wasserstoff genutzt werden soll, wird wohl nicht mehr zu verhindern sein, glaubt die Stadträtin. Aber man müsse weiter dafür kämpfen, dass möglichst wenig Schaden angerichtet werde, sich die Trasse an vorhandenen Infrastrukturen wie etwa Autobahnen orientiere.

„Terranets bw“ will nun die Leitung realisieren, für die es Anfang der 2000er-Jahre bereits eine Planfeststellung auf Heidelberger Boden gab. Weil die Leitung dann aber doch nicht gebaut wurde – unter anderem gab es starken Protest –, ist die Baugenehmigung erloschen. Das Unternehmen sitzt in Stuttgart und hat eine Niederlassung in Sandhausen. Es will mit allem Drum und dran im Auftrag des Landes eine Milliarde Euro investieren – die Leitung und ihr Bau allein sollen 500 Millionen Euro kosten. Momentan gehe es zwar noch um Erdgas, aber das Ziel sei, ab 2032 in den Rohren auch Wasserstoff zu transportieren, der überwiegend aus dem Norden kommt, aber im Süden gebraucht wird.

Viele Gespräche

Die SEL-Planung hat nun Grundstücksschärfe erlangt. Im großen Saal des Karlstorbahnhofs beginnt kurz nach der Kundgebung der Landwirte ein „Infomarkt“, bei dem die Pläne den Bürgern vorgestellt werden. Es ist keine Veranstaltung mit Rednern und Publikum, bei dem sich vermutlich schnell eine breite „Front“ auftun würde. Vielmehr suchen rund zwanzig gut geschulte und informierte „Terranets“-Mitarbeiter das Gespräch mit den einzelnen Gästen, die der Leitung vor allem kritisch gegenüberzustehen scheinen. Dicht gedrängt beugen sie sich über zusammengeschobene Tische, auf denen der derzeit bevorzugte Verlauf der Trasse aufs Flurstück genau eingezeichnet ist. Im Mai will „Terranets bw“ die Pläne beim Regierungspräsidium einreichen. Werden die Pläne festgestellt, steht dem Baubeginn nichts mehr entgegen – es sei denn, es werden Widersprüche eingelegt.

Und danach sieht es aus. Winzer Jörg Clauer etwa, der mit seiner Familie in dritter Generation den Dormenackerhof bewirtschaftet und die Weine auch direkt vermarktet, ist ziemlich sicher, dass er Widerspruch einlegen wird.

Tunnel am Hang

Einen kleinen Erfolg scheinen die Proteste und vielen Gespräche, die in den vergangenen Wochen geführt worden, zu haben: Die als besonders sensibel eingestufte Weinberg- und Waldlandschaft zwischen Rohrbach und Lingental soll nicht im offenen Leitungsbau, sondern mittels eines Tunnels gequert werden. Für Terranets ist das ein Novum auf der geplanten Strecke. Eine teure zudem, denn dieses Verfahren koste doppelt so viel wie das offene Verlegen der Leitung, für das Arbeitsbereich von 34 Metern Breite benötigt wird, bestätigt Projektleiter Christoph Kröhnert.

„Für uns ist das die Wahl zwischen Pest und Cholera“, löst der Kompromiss bei Winzer Clauer keine Euphorie aus: Auf seinem Gelände ist ein riesiges Bohrloch vorgesehen, von dem aus die Leitung zum nächsten Bohrloch „geschossen“ werden soll. Und: Oberhalb des Weinguts soll ein großes Lager für Baumaterialien angelegt werden. Clauer befürchtet Verdichtungen und negative Konsequenzen auf den natürlichen Wassernachschub.

„Schauen Sie sich die Pläne bitte sehr genau an“, bittet Oberbürgermeister Eckart Würzner, der wie Stadträte verschiedener Parteien zur Veranstaltung gekommen ist. Es handele sich um „einen massiven Eingriff“ in de Landschaft und Natur. Der Heidelberger Gemeinderat hat bereits 2021 seine Ablehnung der Erdgasleitung formuliert. „Wir werden mit allen juristischen Möglichkeiten gegen das Projekt vorgehen“, betont Würzner. Widersprüche könne die Stadt indes formal erst einbringen, wenn das Planfeststellungsverfahren laufe. Dann erst könne die Kommune auch etwa die Untersuchungen zu anderen Trassenvarianten einsehen – etwa der Möglichkeit, entlang der A 5 bis etwa in Höhe Wieslochs zu verlaufen und dann an der A 6 nach Osten geführt zu werden. Die ebenfalls diskutierte Variante, die im Süden Nußlochs nach Osten führen würde, ist wegen der als zu groß bewerteten Eingriffe in den Naturschutz aus der Betrachtung. „Landwirtschaftliche Flächen genießen dagegen keinen Schutz“, kritisiert Winter-Horn. „Aber wo sollen Nahrungsmittel künftig angebaut werden? Und für den ökologischen Landbau werden ja noch mehr Flächen gebraucht.“