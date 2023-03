Landwirte und Winzer protestieren gegen Erdgasleitung

Ein Dutzend Trecker auf dem Marlene-Dietrich-Platz in der Heidelberger Südstadt: Vor allem aus Rohrbach und Kirchheim waren die Landwirte und Winzer am Montagnachmittag vor den neuen Karlstorbahnhof in der Südstadt gekommen, um gegen die Pläne der Terranets zu protestieren. Das Unternehmen plant die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL). Als favorisierte Trassenführung hat sich nun eine Strecke herauskristallisiert, die über den Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund nach Leimen-Lingenthal führt. Diese Trasse war bereits 2006 genehmigt, aber nicht weiter verfolgt worden. Im Karlstorbahnhof stellte das Unternehmen am Abend die grundstücksscharfe Planung vor. Neu in die Planung wird eine Tunnellösung aufgenommen. So sollen die Eingriffe in die Weinberge geringer ausfallen. miro (Bild: Philipp Rothe)

