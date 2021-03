Heidelberg. Die Einsprüche der „Konzertfreunde“ gegen die Sanierungspläne zur Heidelberger Stadthalle finden keinen Applaus in Stuttgart: Der Landtag ist der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses gefolgt und hat das Anliegen der Kritiker zurückgewiesen.

Zehn Bürgerinnen und Bürger hatten die Petition eingereicht und sich vor allem gegen die aus ihrer Sicht nicht ausreichende Transparenz und Bürgerbeteiligung vor der Sanierung des historischen Gebäudes gewandt.

Diese Position teilt der baden-württembergische Landtag nicht. Unter anderem habe es sechs Führungen und vier Sitzungen gemeinderätlicher Gremien zu dem Thema gegeben. Außerdem habe Heidelberg Marketing freiwillig einen Experten- und Nutzerkreis von 30 Personen gebildet, der regelmäßig eingebunden und informiert worden sei.

Anlass der Petition sei insbesondere der geplante Umbau des „Großen Saals“ und der dort möglichen neuen Bestuhlung gewesen, heißt es nun in der schriftlichen Begründung. Dies stelle einen massiven Eingriff in das Kulturdenkmal dar und zerstöre das historische Erbe. Die teils umstrittene „Weinberg-Konstruktion“ im Großen Saal sei jedoch mittlerweile modifiziert worden und es sei jetzt möglich, jederzeit den Bestand mit glattem Parkettboden wiederherzustellen, heißt es in der Begründung. miro