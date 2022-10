Landratsamt bündelt Kräfte

Heidelberg. Jetzt ist es offiziell: Der Rhein-Neckar-Kreis ist neuer Hausherr des Gebäudes Römerstraße 2 bis 4 in Heidelberg. Dort war viele Jahre die Polizeidirektion Heidelberg beheimatet, die mit der Polizeistrukturreform Ende 2013 aufgelöst wurde. Seither war dort die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim untergebracht – diese wiederum ist nun in das frühere Nato-Hauptquartier in den Campbell Barracks umgezogen.

Jetzt übernimmt der direkte Nachbar, das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, die Liegenschaft. Zukünftig sollen dort rund 300 Mitarbeitende der Kreisverwaltung ihrer Tätigkeit nachgehen können. Ziel des Kreises ist es laut Mitteilung, mit Ausnahme des Gebäudes Im Breitspiel, alle bisherigen Außenstellen in Heidelberg künftig an zentraler, gut erreichbarer Stelle zu konzentrieren. Zusätzlich ist der Neubau eines viergeschossigen Verwaltungsgebäudes auf der bestehenden Tiefgarage der ehemaligen Polizeidirektion geplant. Dort sollen bis zum Sommer 2025 weitere 100 Arbeitsplätze entstehen.

Ganz verlassen wird die Polizei den Standort übrigens nicht: Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte verbleibt mit einer Fläche von rund 1550 Quadratmetern im Erdgeschoss des Gebäudes. Mieter ist das Land Baden-Württemberg. red/agö