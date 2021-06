Land unterstützt Neubau der Geschwister-Scholl-Sporthalle

Heidelberg. Ein Feuer zerstörte Mitte März die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Inzwischen hat der Abbruch der teilweise mit Asbest belasteten Ruine begonnen. Der schon vor dem Brand beschlossene Neubau wird vom Land mitfinanziert: Für den Ersatzneubau der 1964 errichteten und schon vor der Pandemie nicht mehr genutzten Sporthalle werden 270.000 Euro bereitgestellt. Das hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) zugesichert. Die Gesamtkosten für den Ersatzneubau belaufen sich laut Stadt auf voraussichtlich rund 5,6 Millionen Euro. Es wird eine Bauzeit von zwei Jahren veranschlagt.

Über Pfingsten starteten die Abrissabreiten, für die sechs Wochen veranschlagt sind. Der Schulbetrieb soll davon nicht beeinträchtigt sein. Mit dem Bau der neuen Sporthalle soll im nächsten Frühjahr begonnen werden.„Ich freue mich sehr über die Förderzusage des Landes für den Neubau der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule. Der Neubau war bereits vor dem Brand ein wichtiges Bauprojekt für die Schule und die Vereine. Ich bin zuversichtlich, dass die Planungen auch unter Berücksichtigung der Brandfolgen weiter gut voranschreiten, damit der Vereins- und Schulsport in naher Zukunft wieder ein eigenes Zuhause an der Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim hat“, sagt die Heidelberger Abgeordnete Bauer.

Landesweit seien rund 13 Millionen Euro an Landeszuschüssen für den kommunalen Sportstättenbau vorgesehen. Förderfähig sind der Neubau und die Sanierung von Turn- und Sporthallen sowie von Sportfreianlagen. Die Hallen und Anlagen sollen sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetreib von Sportvereinen geeignet sein.