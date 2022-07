Land trägt Kosten für Kreisimpfzentrum

Heidelberg. Das Land Baden-Württemberg übernimmt die von der Stadt ausgelegten Kosten für das Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund. Das wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekannt. Damit fließen rund vier Millionen Euro in die Heidelberger Stadtkasse. Die Stadt hatte im Auftrag des Landes vom 22. Januar bis 15. August 2021 im GesellschaftshausPfaffengrund ein Kreisimpfzentrum eingerichtet und dieses verantwortlich betrieben.

Während der Betriebszeit wurden insgesamt 75.390 Impfungen vorgenommen. Davon erfolgten 7892 Impfungen über die Mobilen Impfteams, welche Impfungen in den Heidelberger Heimen sowie bei verschiedenen Impfaktionen in den Stadtteilen durchgeführt haben. Genau 3,79 Milionen Euro wurden ausgegeben. Juni und April 2021 waren die teuersten Impf-Monate, jeweils wurde mehr als eine halbe Million Euro ausgegeben. In Vorkasse getreten war die Stadt bei den Betriebskosten. Dazu gehörte das medizinische Fachpersonal, Reinigung, Sicherheitsdienst und angemietetes Mobiliar. Außerdem gehören Auf- und Rückbaukosten dazu, sowie die nach Rückbau notwendig gewordenen Ausbesserungsarbeiten am Gesellschaftshaus.

Die Impfaktionen im Gesellschaftshaus haben indes noch höhere Kosten verursacht: Die Honorarkosten für die tätigen Ärzte sind in den vier Millionen Euro nicht enthalten, da diese unmittelbar über die kassenärztliche Vereinigung abgerechnet haben. Ebenso sind für den Einsatz der Bundeswehr keine mittelbaren Kosten entstanden; diese wurden vom Bund direkt getragen. Der benötigte Impfstoff und das entsprechende Impfzubehör wurden vom Bund und Land kostenfrei zur Verfügung gestellt.

