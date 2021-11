Land droht mit Klage, um Pläne für Maßregelvollzug im "Faulen Pelz" durchzusetzen

Heidelberg. Das Stuttgarter Sozialministerium hat in einem Brief an den Heidelberger Gemeinderat angekündigt, gegen die Stadt zu klagen, falls diese der Baugenehmigung, das Gefängnis „Fauler Pelz“ für den Maßregelvollzug einzurichten, nicht stattgebe. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Oberbürgermeister Eckart Würzner bezeichnete den Inhalt des Schreibens als sehr irritierend: „„Ich finde es schon sehr irritierend, dass ein Ministerium eine Klage androht, falls ein Rechtsverfahren nicht in seinem Sinne entschieden wird. Nach meinem Verständnis sollte auch eine Regierungsbehörde erstmal den Abschluss eines Verfahrens abwarten, bevor sie dessen Rechtmäßigkeit öffentlich in Frage stellt.“ Weiter betonte er erneut, dass die Stadt das ehemalige Gefängnis nicht als geeignet für die Unterbringung von psychisch Kranken Insassen hält. Des Weiteren entsprechen die Pläne des Landes nicht der angestrebten Entwicklung der Universität und der Altstadt.

Die Universität plant bereits seit Jahren, im „Faulen Pelz“ dem Platzmangel der Fakultät der Geisteswissenschaften entgegenzuwirken.