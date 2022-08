Lamers bricht Lanze für Estland

Heidelberg. Das neue Honorarkonsulat der Republik Estland in Heidelberg wird im Oktober in Anwesenheit von Vertretern der deutschen und der estnischen Regierung offiziell eingeweiht. Dies hat der langjährige Heidelberger Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers im Gespräch mit dieser Redaktion angekündigt. Der 71-jährige CDU-Politiker ist seit seinem Ausscheiden aus dem Bundestag im Oktober 2021 als Honorarkonsul des baltischen Staates tätig. Die Vertretung residiert in der Heidelberger Vangerowstraße und hat ihren Betrieb bereits vor einigen Monaten aufgenommen.

Karl A. Lamers im Honorarkonsulat von Estland in Heidelberg. © Konstantin Groß

Lamers unterstrich die Bedeutung des Baltikums im Allgemeinen und Estlands im Besonderen; diese habe seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine noch erheblich zugenommen: „Was dort passiert, interessiert und betrifft uns in Deutschland also unmittelbar“, erklärte der langjährige Nato-Parlamentarier: „Wenn Putin Estland angreifen sollte, müssen die Nato und auch die Bundeswehr kämpfen.“