Ladendieb mit Drogen in Heidelberg erwischt

Heidelberg. Ein 27-jähriger Mann ist am Samstagabend beim Stehlen von zwei Brillen in einem Heidelberger Kaufhof erwischt worden. Nach Angaben der Polizei habe der Ladendetektiv beobachtet, wie der Dieb mit seinem mitgeführten Werkzeug versuchte, die Warensicherung an den Brillen zu entfernen. Der Ladendetektiv sprach den Beschuldigten beim Verlassen des Geschäfts an, bat diesen in sein Büro und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zudem Marihuana. Der 27-Jährige wurde zur Durchführung der weiteren Maßnahmen mit in das Polizeirevier genommen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

