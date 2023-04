Ladendieb gestellt

Ein Ladendetektiv hat kurz vor Geschäftsschluss in einem Heidelberger Kaufhaus einen Diebstahl beobachtet und den Täter gestellt. Er hatte nach Polizeiangaben am Samstag gegen 19.20 Uhr in der Galeria Kaufhof gesehen, wie ein 27-jähriger Mann zwei hochwertige Brillen entwendete. Mit einem Werkzeug hatte der Dieb zuvor versucht, die Warensicherung an den Brillen zu entfernen. Der Ladendetektiv sprach den Mann beim Verlassen des Geschäfts an, bat diesen in sein Büro und verständigte die Polizei.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde neben dem Tatwerkzeug auch Marihuana gefunden. Der 27-Jährige wurde wegen weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Die Ermittlungen dauern an und werden nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt. ott