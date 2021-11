Kurzprosa gesucht

Heidelberg. Der Preis der Heidelberger Autoren und Autorinnen 2022 wird für Kurzprosa ausgeschrieben. Wie das Organisationsteam am Dienstag mitteilte, können Autoren, die in Heidelberg oder der Umgebung wohnen, bis zum 15. Februar ihre Texte einschicken. Zur Teilnahme zugelassen seien Jung-Autorinnen genauso wie etablierte.

Die eingesandten Werke werden anonymisiert begutachtet und bewertet. Der Gewinner erhält ein von Alnatura (Heidelberg Weststadt) gestiftetes Preisgeld von 1000 Euro sowie einen Lamy-Füllfederhalter.

Bei den eingesandten Texten müsse es sich um zwei unveröffentlichte deutschsprachige Kurzprosatexte handeln, so die Organisatoren. Die maximale Zahl von 20 DIN-A4-Seiten dürfe dabei nicht überschritten werden. Bisherige Preisträger sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Einsendung der Kurzprosa-Texte erklären sich die Teilnehmer außerdem mit einer öffentlichen Lesung im Falle der Aufnahme in die Shortlist einverstanden.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, schickt seine Texte bis zum 15. Februar an die Stadtbücherei in Heidelberg (Poststraße 15) oder gibt sie dort ab. her

