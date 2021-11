Kurzes Glück in Heidelberg

Heidelberg. Sie war die erste Frau Deutschlands, die hauptberuflich als Schriftstellerin arbeitete: Sophie Mereau-Brentano (1770-1806) verbrachte ihre letzten Jahre in Heidelberg. Nun erinnert eine Gedenktafel an die Stelle, an der früher das Haus stand, in dem sie mit ihrem zweiten Ehemann Clemens Brentano in Heidelberg lebte. Ihre Romane handelten von Emanzipation und Selbstbestimmung der Frau, ihre Naturgedichte sind unter anderem von Ludwig van Beethoven vertont worden.

Das Haus stand in der ehemaligen Grabengasse – dort, wo heute die Triplex-Mensa der Universität steht. Als Ende Oktober die Gedenkplakette befestigt wurde, war neben Stefan Hohenadl, dem stellvertretenden Leiter des Kulturamts der Stadt Heidelberg, auch ein Vertreter aus Mereaus thüringischer Heimat dabei: Roland Krischke, Direktor der Altenburger Museen. Sophie Friederike Schubart ist am 28. März 1770 in Altenburg (Herzogtum Sachsen-Gotha) geboren worden. Sie genoss in ihrem bürgerlichen Elternhaus eine gute musische Erziehung. In Altenburg erinnert eine Tafel an die Romantikerin: Sie befindet sich an Stelle ihres Geburtshauses vor der Alten Post an der Ecke Rose-Luxemburg-Straße/Wallstraße.

Die Gedenktafel hängt am Universitätsplatz. © Stefan Hohenadl

1793 heiratete die junge Frau, die früh Talent und Neigung zum Schreiben gezeigt haben soll, wohl aus finanziellen Überlegungen den befreundete Bibliothekar und Juraprofessor aus Jena, Friedrich Ernst Carl Mereau. Über ihn lernte sie bald Friedrich Schiller kennen, der ihre publizistische Interessen unterstützte und in seiner Zeitschrift „Thalia“ schon 1791 Gedichte veröffentlichte. Schiller soll sich zu Mereaus Berater und Förderer entwickelt haben. Auch Johann Wolfgang von Goethe wird als einer ihrer Bewunderer genannt.

„Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie verschiedene Erzählungen und Essays, Gedichte und zwei Romane“, berichtet die Pressestelle der Stadt Heidelberg. Ab 1802 sei sie zudem Herausgeberin der Frauenzeitschrift „Kalathiskos“ gewesen. Außerdem habe sie Werke anderer Autoren aus dem Französischen, Englischen und Italienischen übersetzt. In ihren beiden Romanen – „Das Blüthenalter der Empfindung“ (1794) und „Amanda und Eduard“ (1803) – machte sie sich für das Recht der Frau auf die freie Partnerwahl stark und verarbeitete dabei auch eigene Lebenserfahrungen. Besonders die Kurzgeschichte „Marie“ (1798) weist Parallelen zu ihrem Leben auf.

Während sich die Karriere der Schriftstellerin erfolgreich entwickelte, ging die Ehe schief: Mehrere Affären mündeten 1801 in die Scheidung. Mit Tochter Hulda baute sich Mereau ein neues Leben auf. Nach einer mehrjährigen Liaison heiratete sie 1803 Clemens Brentano, als sie von ihm schwanger wurde. Ein Jahr später zog das Paar nach Heidelberg, wo die Schriftstellerin bei der Geburt ihres sechsten Kindes starb. miro