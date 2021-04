Kuriose Klänge im Stadtteil

Heidelberg. Die experimentellen Soundinstallationen der Aktion „Pssst … Die Kunst hat was zu sagen!“ sind nach und nach in allen Heidelberger Stadtteilen zu entdecken. Sie sollen die Aufmerksamkeit auf die Situation der Heidelberger Kunst- und Kulturszene lenken. Die künstlerischen Interventionen sind ein Projekt vom Theater und Orchester Heidelberg, freischaffenden Künstlern aus der Stadt und Metropolink. Unter dem Motto „Stummgestellt & aufgedreht“ wurden Soundinstallationen entwickelt, die im öffentlichen Raum neue Verbindungen zwischen den Heidelberger Künstlern und dem Publikum entstehen lassen.

Beginn in der Bahnstadt

Die Aktion startet mit der Installation der Heidelberger Künstlerin Gabi Kaiser in der Bahnstadt, die gemeinsam mit Projektleiter Pascal Baumgärtner von Metropolink und Felix Heimbach vom Theater und Orchester Heidelberg, Dramaturgin Lene Grösch und Intendant Holger Schultze gestaltet wurde. In den nächsten zwei Wochen werden auch die Soundinstallationen an den anderen Standorten eingerichtet. Diese stammen von den Heidelberger Künstlern Anna Baer, Jean-Luc Cornec, Diana Frasek, Oxana Nizhnik, Sassan Hitzler-Vörg, Inkling, Florian Feigenbutz, Ella Kehrer, Limow, Malique Panzini und Björn Ruppert.

Gestalten Soundinstallationen (v.l.): Hol-ger Schultze, Gabi Kaiser, Pascal Baum-gärtner und Lene Grösch. © S. Reichardt

Die Audiobeiträge können jeweils mit einem Button an der Installation gestartet werden. Die aktuellen Standorte sind auf www.theaterheidelberg.de/pssst-die-kunst-hat-was-zu-sagen/ verzeichnet.