Von Susanne Kaeppele

Sehr ungewöhnlich mutet der Eingangsbereich des Heidelberger Kunstvereins derzeit an: An Bütten und Wannen vorbei, gesäumt von hängenden Stofffetzen, über blaue Plastikplanen gehend, zieht es Betrachter in den Hintergrund zu Informationen, die sich als Katalogseiten entpuppen. Ada van Hoorebekes Beitrag zum „WERK.STOFF“-Preis für Malerei der Andreas Felger

...