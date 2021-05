Kunst statt leerer Räume

Heidelberg. Für das ehemalige Bauhaus-Areal wurde eine Zwischennutzung gefunden: Unter dem Namen „Onspace – Kunst Zwischen Raum“ ist ein Projekt der Künstlerkooperation „BuJaffé“ in der Kurfürsten-Anlage 9 gestartet. Wie die Stadt Heidelberg am Dienstag bekanntgab, werden von Mai bis voraussichtlich August rund 280 Quadratmeter im ehemaligen Büro- und Ladenkomplex zu einer Atelier- und Ausstellungsfläche. Der Heidelberger Künstler René Burjack (BUJA) und die Mannheimer Künstlerin Valentina Jaffé bespielen die Fläche als Künstlerkooperation „BuJaffé“.

Bei einem Rundgang mit Vertretern des Gemeinderates sagte Bürgermeister Wolfgang Erichson: „Der ,Onspace’ ist ein tolles Beispiel dafür, wie Künstlerinnen und Künstler verlassene, leerstehende Räumlichkeiten zu Orten der Kreativität und Begegnung transformieren. Ich wünsche mir, dass in Heidelberg noch mehr solcher Orte entstehen.“

Weitere Ausstellungen geplant

Wulf Kramer von der Zwischennutzungsagentur Team Z, die das Projekt zusammen mit der Heidelberger Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft ermöglicht hat, ergänzte: „Immobilieneigentümer und kreative Ideen sind gefragt, um Zwischennutzungen oder auch Pop-up-Stores in zentralen Lagen und in den Stadtteilen realisieren zu können. Interessierte können sich gerne an Team Z oder die Heidelberger Agentur für Zwischennutzungen, wenden.“

Geplant sind auf dem Areal weitere Ausstellungen sowie ein Begleitprogramm aus Performance, Musik und anderen Events. her

