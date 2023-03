Kundgebung zum Weltfrauentag

Mehrere hundert Teilnehmerinnen haben sich am Mittwochabend, dem Weltfrauentag, in Heidelberg zu einem Protestzug durch die Innenstadt versammelt. „Heidelberg steht auf für Frauen.Leben.Freiheit“ war die Solidaritätsdemo für die Revolutions- und Freiheitsbewegung im Iran überschrieben. Ans Redepult gingen unter anderem Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen (SPD), Stadträtin Johannah Illgner (SPD) und die Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer (Grüne). Überall in der Region gab es Veranstaltungen wie Diskussionen, Ausstellungen und Demonstrationen. Der DGB-Kreisverband Heidelberg/Rhein-Neckar lud ins Ebert-Haus. Der erste Weltfrauentag fand am 19. März 1911 statt. Initiiert hat ihn die Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Später setzte sich der 8. März als Datum durch. miro (Bild: Philipp Rothe)

