Kundgebung in der Mittagspause

Heidelberg. Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Streiks an allen vier Uniklinika in Baden-Württemberg ausgeweitet, auch in Heidelberg: An der Uniklinik hat sie Psychologinnen und Psychologen sowie solche in Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin dazu aufgerufen, erneut ihre Arbeit niederzulegen. Eine erste Kundgebung zum Auftakt des mehrtägigen Streiks gab es am Mittwoch vor dem Altklinikum der Uniklinik Heidelberg.

„Es ist schon etwas Besonderes, wenn 100 Prozent der aufgerufenen Belegschaft dem Streikaufruf auch folgt“, zeigte sich Gewerkschaftssprecherin Monika Neuner hochzufrieden mit dem ersten Streiktag. Zur Kundgebung kamen insgesamt rund 100 Mitarbeitende, die in der Uniklinik in Bergheim tätig sind und 15 Minuten ihrer Mittagspause gemeinsam mit den etwa 30 streikenden Psychologen in Weiterbildung verbrachten.

Weit mehr als ein Praktikant

Streik der Psychologen an der Uniklinik Heidelberg. © Monika Neuner/verdi

Im Rahmen der Therapieausbildung müssen psychologische Psychotherapeuten anderthalb Jahre praktische Tätigkeit in der Psychiatrie und der Psychosomatik absolvieren. „Früher ist man während dieser Zeit als Praktikant mitgelaufen, mittlerweile werden wir jedoch vollumfänglich in der Patientenversorgung eingesetzt. Das ist absolut legitim, unser Masterstudium in Psychologie qualifiziert uns dafür. Allerdings wurde das Gehalt nicht an die deutlich gestiegenen Anforderungen angepasst“, so eine der Teilnehmerinnen. „Die Streikenden werden das nicht weiter hinnehmen und fordern eine Bezahlung nach ihrem Grundberuf als Psychologin mit Master-Abschluss“, so verdi-Sprecherin Neuner. red/sko