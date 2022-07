Künstliche Intelligenz soll mehr lernen

Heidelberg. Die Carl-Zeiss-Stiftung (CZS) fördert über einen Zeitraum von sechs Jahren den Aufbau eines Zentrums für modell-basierte Künstliche Intelligenz. Die Unterstützung beläuft sich auf fünf Millionen Euro, teilt die Universität Heidelberg jetzt mit. Hier sollen Forschungsaktivitäten des Interdisziplinären Zentrums für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) mit Techniken des Deep Learning verknüpft werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir arbeiten an Methoden, die zuverlässig sind und aufzeigen, wie sicher die mithilfe der neuronalen Netze getroffenen Entscheidungen sind“, so Ullrich Köthe, Gruppenleiter in dem am IWR angesiedelten Computer Vision and Learning Lab, der maßgeblich am Aufbau des neuen Zentrums beteiligt ist. Vorhandenes Wissen aus großen Datenmengen soll in Methoden des modellbasierten Deep Learning eingepasst werden.

Damit sollen neuronale Netze zur Informationsverarbeitung so trainiert werden, dass sie eine möglichst schnelle und präzise Lösung von Problemen erzielen, fasst eine Sprecherin der Universität weiter zusammen. „Um dies zu erreichen, werden die Experten verschiedene Fragestellungen aus der Forschung zur Künstlichen Intelligenz bearbeiten, unter anderem zur Verlässlichkeit von Lerndaten, zur Effektivität der Objekterkennung sowie zur Qualität der Datenspeicherung und Datenauswertung.“

Energieverbrauch im Blick

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gesundheit Jedes vierte Kind kämpft mit Allergien Mehr erfahren Energiekrise Forderungen nach längeren AKW-Laufzeiten Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel How to Manga So vielfältig sind Mangas - Tipps für den Einstieg in japanische Kult-Comics Mehr erfahren

Unter dem Stichwort „green IT“ wollen die Forscherinnen und Forscher die von ihnen verwendeten numerischen Techniken so gestalten, dass sie nicht nur bei der Auswertung, sondern bereits bei ihrer Anpassung an die jeweils zu nutzenden Daten möglichst wenig Energie verbrauchen.

Das CZS Heidelberg Center for Model-Based AI hat im Frühjahr seine Arbeit aufgenommen. Dem Zentrum gehören elf Forscherinnen und Forscher aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Physik und Medizin an. Eingebunden ist neben dem IWR auch das Institut für Technische Informatik der Universität Heidelberg. Neu eingerichtet werden soll zudem eine Nachwuchsprofessur im Bereich Model-Based AI, um auch hier grundlegende Fragen der Forschung vertiefend bearbeiten zu können. red