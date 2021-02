Heidelberg. Das Theater Heidelberg übergibt den Heidelberger Künstlerinnenpreis an Karola Obermüller am 24. Februar. Wie das Theater am Donnerstag mitteilte, nimmt die Komponistin den Preis im Rahmen des 5. Philharmonischen Konzerts entgegen. Konzert und Preisverleihung sind ab 20 Uhr live auf der Webseite des Theaters zu sehen. Neben Obermüllers Auftragswerk „Phosphor“ stehen auch Lepo Sumeras „Open(r)ing“ sowie Mozarts „Linzer Symphonie“ Nr. 36 C-Dur KV 425 auf dem Programm.

