Küken mit Krönchen

Heidelberg. Eine schöne Nachricht aus dem Vogelrevier: Am 13. Oktober ist im Zoo Heidelberg erstmalig eine Victoria-Krontaube geschlüpft. Wie der Tierpark am Dienstag mitteilte, sei das Küken prächtig herangewachsen und könne von Zoobesuchenden gut im Nest beobachtet werden. Wie seine Eltern trägt es bereits ein Krönchen – das für Krontauben charakteristische Kopfgefieder zieht sich wie eine Fächerkrone von der Stirn bis zum Nacken. Mit diesem Zuchterfolg beteiligt sich der Zoo nun aktiv am Erhaltungszuchtprogramm für die größte lebende Taubenart der Welt, hieß es weiter.

Die Victoria-Krontaube wird bis zu 2,5 Kilogramm schwer und ist damit die größte lebende Taubenart der Welt. In ihrer ursprünglichen Heimat, den Regenwäldern Neuguineas, sinken die Bestände aufgrund von Lebensraumzerstörung – zum Beispiel zur Anlage von Palmölplantagen. In europäischen Zoos existiert ein Zuchtprogramm zur Erhaltung dieser Vogelart – der Zoo Heidelberg hofft daher auf weiteren Nachwuchs in den kommenden Jahren. her