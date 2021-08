„Küchengespräch“ zum Festivalende

Heidelberg. Noch bis Sonntag, 8. August, verwandelt das internationale Festival für urbane Kunst „Metropolink“ das Patrick-Henry-Village (PHV) im Südwesten von Heidelberg in einen kreativen Ort für Streetart, Licht-Design und Musik. Donnerstag bis Samstag wird um 18 Uhr geöffnet, am Sonntag um 15 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum siebten Mal organisiert Kurator Pascal Baumgärtner mit seinem Team das Streetart-Festival. Neu: In der Commissary stellen 13 Künstler aus – zum Beispiel WOW123, SweetUno und Mina. Wegen der Pandemie sind hier aktuell nur Besuche mit Führungen möglich – ab 19 Uhr stündlich. Neu im Festival-Programm sind auch die „Metropolink’s Kitchen Talks“, ein Gesprächsformat mit geladenen und spontanen Gästen in Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Der nächste „Kitchen Talk“ zu den Themen Interkulturalität und Kreativität findet am heutigen Freitag, 6. August, ab 20 Uhr auf dem Festivalgelände statt.

Mit „Kitchen Talk“ – auf Deutsch „Küchengespräch“ – ist ein Austausch im lockeren Rahmen gemeint. Gäste sind Danijel Cubelic, Leiter des Amts für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, Yasemin Soylu, Organisatorin der Jüdisch-Muslimischen Kulturtage Heidelberg, Leonie Baumgarten-Egemole, Mitorganisatorin bei „Black Lives Matter“ in Heidelberg, und Ella Poni, jüdische Künstlerin aus Berlin. Die Festivalgäste sind eingeladen, sich am „Kitchen Talk“ als Zuhörer oder Gesprächspartner zu beteiligen. Eine Anmeldung ist an der Festivalkasse möglich.

Das Festival hat einen besonderen Nachhall: Vom 11. bis 22. August sind acht Konzerte geplant, unter anderem von „Lugatti & 9ine“ und dem Portico Quartet. Ein weiterer „Metropolink’s Kitchen Talk“ ist für Samstag, 21. August, in Patrick-Henry-Village geplant. miro

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Fotostrecke unter mannheimer-morgen.de