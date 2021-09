Kritik an Erklärung von Heidelberger Stadtchef

Heidelberg. ÖPNV für alle kostenlos und Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet? „Höchst erstaunt“ hat sich die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Grüne über den Inhalt einer Vereinbarung zwischen den beiden Stadtchefs aus Heidelberg und Montpellier vor gut zwei Wochen gezeigt. Die Vereinbarung sei „ohne jegliche Rücksprache“ mit dem Stadtrat erfolgt, betont Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo.

Als Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und sein südfranzösischer Amtskollege Michaël Delafosse am 4. September die 60 Jahre bestehende Städtepartnerschaft feierten, tauschten sie nicht nur Geschenke wie Weinreben aus, sondern auch eine gegenseitig bezeugte Absichtserklärung. Heidelberg solle nach Vorbild der Partnerstadt ein kostenloses ÖPNV-Angebot erhalten. Im Gegenzug wolle Heidelberg helfen, die Fahrradmobilität in Montpellier auszubauen, und – abgesehen von den zentralen Verkehrsachsen – Tempo 30 flächendeckend etablieren.

Tauschten auch Reben aus: OB Würzner und Michaël Delafosse (r.). © the

„Da ringen wir seit vielen Monaten mit dem Oberbürgermeister um diese Inhalte, ob und wie man sie umsetzen könnte und dann geht er hin und unterzeichnet ohne jegliche Rücksprache mit den gemeinderätlichen Gremien weitreichende Maßnahmen für unsere Stadt“, kritisiert Cofie-Nunoo.

Die Idee, den Öffentlichen Personennahverkehr kostenlos anzubieten, taucht nicht zum ersten Mal auf. Im Februar 2018 forderten Linke/Piraten und Bunte Linke, dass jeder in Bus und Bahn gratis zusteigen kann. In Walldorf wird das ab 1. Januar 2022 im gesamten Stadtgebiet möglich sein. Die Stadt will das als erste im Land zwei Jahre lang testen. miro

