Kriminologe übt Kritik

Heidelberg. Hätte die Eskalation der Gewalt an Pfingsten auf der Heidelberger Neckarwiese durch größere Zurückhaltung der Polizei verhindert werden können? Kriminologe Christian Laue (Universität Heidelberg) verweist auf – aus seiner Beobachtung – deutlich mehr Zurückhaltung bei Kundgebungen von Corona-Leugnern. Der Mannheimer Polizeisprecher Christopher Weselek verteidigt hingegen den Einsatz. Auch an diesem Wochenende werde man wieder mehr Polizeikräfte im Einsatz haben und sie flexibel dort einsetzen, wo sich problematische Situationen entwickelten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beamten müssten sich viele Beleidigungen gefallen lassen, betont Weselek. Aber fliegende Flaschen und andere Angriffe seien nicht hinzunehmen. „Wir müssen auch unsere Beamten schützen.“

Kriminologe Laue hatte bei der Analyse der Krawallgeschehen in Stuttgart und Heidelberg beobachtet, dass sich nach Kontrollen Einzelner größere Gruppen mit den Jugendlichen solidarisiert hätten. So seien die Eskalationen entstanden. Ohne Polizeikräfte, so seine These, wäre das nicht passiert. Das „ruhig Beobachten“ hätte sich zum Beispiel bei einigen „Querdenker“-Demos bewährt. miro