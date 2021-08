Kreisimpfzentrum schließt

Heidelberg. Das Kreisimpfzentrum (KIZ) im Gesellschaftshaus Pfaffengrund öffnet am Samstag, 14. August, zum letzten Mal. Denn das von der Stadt betriebene Impfzentrum schließt. Darauf haben sich Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, und Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner verständigt. Zurückzuführen ist diese Entscheidung auf den Beschluss des Landes Baden-Württemberg, das sich Anfang Juli dazu entschieden hatte, Impfzentren nach und nach zu schließen. Dallinger und Würzner einigten sich darauf, dass KIZ zu schließen und das größere Zentrale Impfzentrum im Patrick-Henry-Village weiterhin geöffnet zu lassen.

Im Gesellschaftshaus Pfaffengrund und durch die angeschlossenen mobilen Impfteams wurden seit der Öffnung am 22. Januar rund 75 000 Impfdosen verabreicht. Das mobile Impfteam des KIZ ist am Sonntag, 15. August, noch einmal zum Impfen im Heidelberger Zoo im Einsatz. vs