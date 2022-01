Kreis bietet Hilfe nach Gewalttat in Heidelberg an

Rhein-Neckar. Nach der Gewalttat auf dem Campusgelände in Heidelberg bietet das Versorgungsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, den Betroffenen Hilfe an. Ein 18-Jähriger hatte am Montag einen Hörsaal im Neuenheimer mit einem Gewehr gestürmt und vier Menschen verletzt. Eine junge Frau und der Täter starben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Versorgungsamt (Referat Soziale Entschädigung) weist darauf hin, dass Menschen, die Opfer eines vorsätzlichen, tätlichen, rechtswidrigen Angriffs geworden sind und dadurch eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) auf Antrag Leistungen erhalten können.

Um psychische Folgen zu vermeiden, sei es notwendig, schnell über das Erlebte mit Ärzten sprechen zu können, die auf die Bewältigung eines Traumas spezialisiert sind.

Das Zentrum für Psychische Gesundheit Schwetzingen biete Hilfen an. Betroffene können unter der Rufnummer 06202 848020 oder per E-Mail: ambulanz@zfpg-schwetzingen.de einen Termin vereinbaren. Fragen zum Opferentschädigungsgesetz beantwortet Claudia Bender, Versorgungsamt, Tel. 06221 522-2725, E-Mail: c.bender@rhein-neckar-kreis.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2