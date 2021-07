Es war kein heißes, sondern ein kühles Wochenende auf der Heidelberger Neckarwiese und in der Altstadt. Zum Glück. In sozialen Netzwerken kursierende Ankündigungen, sich in der Unistadt treffen und randalieren zu wollen, hatten alle Alarmsignale läuten lassen. Krisenstäbe tagten und die Ordnungskräfte waren bestens vorbereitet. Heidelberg drohte – wie zuvor Stuttgart – zur Bühne einer

...