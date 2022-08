Kostenloser Yoga-Kurs auf dem Heidelberger Airfield

Heidelberg. Zur kostenlosen Yoga-Stunde auf dem früheren Flugplatz Airfield im Heidelberger Stadtteil Kirchheim laden am Samstag, 27. August, um 10.30 Uhr das Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg, der Sportkreis Heidelberg und der Heidelberger Turnverein ein. Sie versprechen gemeinsame Bewegung und Spaß an der frischen Luft. Der Kurs findet laut Ankündigung unter Anleitung von Yoga-Lehrerin Susanne Schreiner statt. Mit Yoga könnten Körper, Geist und Seele – gestützt durch den Atem – in Einklang gebracht werden. Die soll laut Veranstaltern gegen Alltagsstress helfen. Gleichzeitig würden Muskeln gestärkt und die Körperhaltung verbessert. Teilnehmen können alle, die Interesse haben – Yoga-Neulinge ebenso wie erfahrene Sportlerinnen und Sportler. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer teilnehmen möchte, bringt einfach eine Gymnastikmatte mit. Weitere Infos zur Veranstaltung finden sich auf der Internetseite von „Sport im Park“ unter www.heidelberg.de/sportimpark

