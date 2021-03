Heidelberg. In den beiden „Aspilos“-Testzentren in der Eppelheimer Straße 68 und in der Tiergartenstraße 13 in Heidelberg können Bürger ab sofort kostenlos Corona-Schnelltests vornehmen lassen. Das hat die Stadtverwaltung bekanntgegeben. Die Kosten werden vom Bund übernommen. Terminreservierung unter www.aspilos.de.

