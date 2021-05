Kostenlose Nachhilfe - Studierende bieten Schülern Hilfe beim Lernen

Heidelberg. Egal, ob in Fächern wie Mathe, Deutsch und Englisch oder in Psychologie, Kunst sowie Darstellendem Spiel – auch in diesem Jahr bieten Studierende des Studienpatenschaftsprogrammes „Senkrechtstarter“ Schülern der Abiturklassen kostenlosen Online-Nachhilfeunterricht. So helfen derzeit am Standort Heidelberg/Mannheim rund 20 Paten beim Lernen, wie das Patenschaftsprogramm am Dienstag bekannt gab. „Damit möchten die Studierenden insbesondere die Schüler und Schülerinnen unterstützen, die aus finanziellen Gründen keine privaten Nachhilfestunden in Anspruch nehmen können und so einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten“, hieß es weiter.

Im Allgemeinen richtet sich „Senkrechtstarter“ an Oberstufenschüler und Erstsemester, um ihnen den Einstieg in den „Hochschul-Dschungel“ zu erleichtern und Möglichkeiten für den Lebensweg nach der Schule aufzuzeigen. Im Vordergrund stehe ein offener und ehrlicher Austausch über Studienwünsche, Hoffnungen, Unklarheiten und Ängste, bei dem die Studierenden beraten können, hieß es.

Info: Kontakt: heidelberg@senkrechtstarter.org