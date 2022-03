Kostenlos mit Bus und Bahn

Heidelberg startet mit einem Gratis-Angebot in den Frühling 2022: Alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste haben an den vier Samstagen vom 26. März bis einschließlich 16. April in ganz Heidelberg freie Fahrt in Bussen und Straßenbahnen. Der Heidelberger Gemeinderat hatte hierfür im Februar 2022 insgesamt 140 000 Euro bereitgestellt. Diese Mittel dienen zum Ausgleich der Einnahmeausfälle beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), die durch Fahrgäste mit Start und Ziel in Heidelberg entstehen werden.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) setzt an diesen Samstagen auf verschiedenen Linien zusätzliche Fahrzeuge zur Erhöhung der Kapazität ein. Der Gemeinderat folgte mit seiner Zustimmung einem Vorschlag von Oberbürgermeister Eckart Würzner, nach Vorbild der Heidelberger Partnerstadt Montpellier in mehreren Stufen einen kostenlosen Nahverkehr einzuführen.

Mit den vier kostenlosen Samstagen wird eine Maßnahme umgesetzt, der der Gemeinderat bereits im Rahmen seines Klimaschutzaktionsplans vor zwei Jahren zugestimmt hat. Die vier Samstage mit Gratis-ÖPNV sollen zudem den Einzelhandel unterstützen. red

