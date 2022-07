Kosten der IBA

Heidelberg. Was kostete die Abschlussveranstaltung der Internationalen Bauausstellung (IBA Heidelberg), die bis Ende Juni im künftigen Karlstorbahnhof zu sehen war? Diese Anfrage hat Stadtrat und OB-Kandidat Björn Leuzinger („Die Partei“) gestellt und in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch beantwortet bekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einem Fest am Energiespeicher ging die IBA am 8. Juli zu Ende. © Philipp Rothe

Nach Information der Stadtverwaltung kostete die Ausstellung der IBA Heidelberg im neuen Karlstorbahnhof rund 996 000 Euro. Im Gegenzug habe man Einnahmen für die Schau in Höhe von 170 000 Euro verbuchen können. Während der gesamten Laufzeit der IBA von zehn Jahren seien Fördermittel in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro für Projekte der Stadt eingeworben worden. Die an die IBA gezahlten „echten Zuschüsse“ hätten sich seit 2013 auf insgesamt rund 5,2 Millionen Euro belaufen.

Zum Jahresende wird die IBA GmbH aufgelöst. Die Ausstellung im neuen Karlstorbahnhof hat einen Überblick über die 23 Projekte und Themenschwerpunkte gegeben, die es ins IBA Finale geschafft haben. Patrick-Henry-Village ist das wohl größte. Drei Gastprojekte in Mannheim sind auch begleitet worden. „Spinelli FreiRaumLab“ – das Ideen für das Areal zwischen Dürkheimer und Wachenheimer Straße gesammelt hat – ist eines davon. Auch die Multihalle und die neue Stadtbibliothek N2 waren dabei. miro