Konzerte bei „Metropolink“

Heidelberg. „Metropolink’s Overdose“ heißt das Zusatzprogramm des Streetart-Festivals in Patrick-Henry-Village, das bis 22. August steigt. Der Auftritt des Portico Quartetts diesen Samstag, 14. August, fällt nach Mitteilung der Veranstalter aus und soll im Winter nachgeholt werden.

Zwei weitere Konzerte gibt es am nächsten Wochenende. Am Samstag, 21. August, 21 Uhr, tritt Carsten Meyer (28 Euro) in Kooperation mit Karlstorbahnhof auf. Meyers Kompositionen sind in verschiedenen deutschen Kinofilmen (Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt) sowie Fernsehserien (Der Tatortreiniger) zu hören. Das Album „Songs For Joy“, das die Single „Wann Strahlst Du?“ enthält, wurde 2019 wiederveröffentlicht. Ein „Classic(al) Night Club“ mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz steht am 22. August an (18 Uhr, 18 Euro). miro