Konzert vor Kinderklinik

Heidelberg. Seit 1982 engagiert sich der Elternverein „Aktion für krebskranke Kinder Heidelberg“ für Familien mit an Krebs erkrankten Kindern. Zum 40. Jahrestag gab es nun ein Geburtstagsständchen vor der Angelika-Lautenschläger-Kinderklinik im Neuenheimer Feld: Das SAP Sinfonieorchester spielte „Max & Moritz“ von Gisberth Näther.

Ziel des Vereins ist es, die Situation betroffener Kinder zu verbessern, die Eltern krebskranker Kinder zu beraten und die Forschung auf dem Gebiet der Leukämie- und Tumorerkrankungen von Kindern zu fördern, berichtet eine Sprecherin des Hopp-Kindertumorzentrums Heidelberg (KiTZ). Es würdigte dieses Engagement, indem es das Konzert für Familien, Mitglieder und Unterstützer veranstaltete.

Der Spendenerlös aus dem Konzert fließt an das KiTZ und unterstützt dort das Projekt „Zeit schenken“, mit dem zusätzliche Personalstellen und Angebote für die jungen Patienten und ihre Familien finanziert werden. Stefanie Baldes, deren älteste Tochter 1997 an einem Hirntumor verstarb, hat den Vereinsvorsitz 2015 von Gabriele Geib übernommen, die 33 Jahre an der Spitze des Vereins stand. miro