Konferenz im Zeichen des Regenbogens

Heidelberg. Eine „Queer“-Konferenz des Karlstorbahnhofs online, Drag-Queens auf der Bühne und eine Fahrraddemo unter dem Regenbogen-Symbol: Rund um den Christopher Street Day (14. August) gibt es in Heidelberg eine Reihe von Veranstaltungen. Und auch die vor dem Rathaus gehisste Regenbogen-Fahne wirbt für Gleichstellung, Akzeptanz und einen offenen Umgang mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt.

Das Kulturhaus Karlstorbahnhof und das Queer Festival Heidelberg organisieren am 5. August (14 bis 18 Uhr) online eine Konferenz unter dem Titel „Queer Culture & Activism in Europe“. Themen sind: Wie hat Covid19 die Arbeit beeinflusst? Wie kann die queere Community von der Digitalisierung profitieren? Diskutiert wird auf Englisch, Anmeldung bis 4. August per Mail an info@karlstorbahnhof.de.

Vor dem Rathaus wird die Regenbogen-Fahne gehisst. © Philipp Rothe

„UnheilBar crowned - Pride Edition“ heißt eine Veranstaltung am Freitag, 13. August, auf der Sommerbühne des Karlstorbahnhofs. Dort treten von 18 bis 22 Uhr junge Drag-Künstlerinnen aus Heidelberg auf. Der Eintritt ist frei. Es besteht ein Hygiene- und Sicherheitskonzept. Der Verein CSD Rhein-Neckar lädt am 14. August zur Fahrraddemonstration ein. Ab 14 Uhr wird unter dem Motto „Na K.L.A.R (Kultur, Lebenslust, Akzeptanz, Respekt)“ in die Pedale getreten. Startpunkt ist der Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. Weitere Informationen auf Facebook unter https://bit.ly/3jxn75B und unter www.csdrn.de. miro