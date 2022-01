Blumen und Kerzen an mehreren Stellen in der Stadt: Die Anteilnahme ist nach der Amok-Tat groß. Ein 18-Jähriger war am Montag, 24. Januar, bewaffnet in einen Hörsaal im Neuenheimer Feld gestürmt und hatte auf Studierende geschossen, bevor er sich selbst richtet. Eine 23-Jährige starb später im Krankenhaus. Die Stadt Heidelberg hat im Foyer des Rathauses am Marktplatz ein Kondolenzbuch

...